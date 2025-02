Copa-Data-Gruppe freut sich über deutliches Umsatz-Plus

Der wesentliche Wachstumstreiber im Jahr 2024 war die sogenannte „Twin Transition“ – die gleichzeitige ökologische und digitale Transformation. Copa-Data hat sich insbesondere auf den Bereich der Erneuerbaren Energien fokussiert, wo die Nachfrage nach Lösungen für eine nachhaltige Energieproduktion sowie effiziente Energieübertragung, -verteilung und -speicherung stark gestiegen ist.

Die Softwareplattform Zenon spielt darüber hinaus eine zentrale Rolle in der Verbesserung von Prozessen und Anlagen und ermöglicht es Industrieunternehmen, ihren Energieverbrauch zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Dadurch wird nicht nur der CO 2 -Fußabdruck reduziert, sondern auch die Betriebskosten nachhaltig gesenkt. Als Associate Partner des Weltwirtschaftsforums (WEF) hat Copa-Data 2024 aktiv an der „Industry Net Zero Accelerator“-Initiative mitgewirkt und seine Expertise zur Förderung der Klimaneutralität eingebracht. Im Rahmen dieser Initiative wurde die Success Story mit Carlsberg veröffentlicht, die aufzeigt, wie Zenon dazu beiträgt, die ambitionierten Klimaziele eines globalen Unternehmens zu erreichen.

Auch in der Life Sciences- und Pharmaindustrie war der Erfolg von Copa-Data deutlich spürbar. Die Anforderungen an modulare und validierungskonforme Produktionsprozesse sind in dieser regulierten Branche besonders hoch. Copa-Data unterstützt Unternehmen in der Automatisierung dieser Prozesse und sorgt dabei für höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

„Unser Wachstum zeigt, dass Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit die Schlüssel für die Twin Transition in der Energiewirtschaft sowie produzierenden Industrie sind“, erklärt Johannes Petrowisch, Geschäftsführer von Copa-Data CEE/ME. „Mit unseren No-Code-Lösungen auf Basis von Herstellerunabhängigkeit und Standardisierung schaffen wir einen direkten Mehrwert für unsere Kund:innen und helfen ihnen, resilienter zu werden und die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt zu meistern.“