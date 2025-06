bpv Hügel berät RWA beim Verkauf von Austria Juice-Anteilen an Agrana

Die RWA Raiffeisen Ware Austria AG hat ihren Anteil an der Austria Juice GmbH an die AGRANA Beteiligungs-AG verkauft. Die Wirtschaftskanzlei bpv Hügel begleitete die Transaktion juristisch und setzte damit eine langjährige Zusammenarbeit fort.

Mit dem Erwerb des Geschäftsanteils durch AGRANA hält das börsennotierte Unternehmen künftig 100 Prozent an Austria Juice. Das Unternehmen mit Sitz in Kröllendorf (Niederösterreich) ist ein bedeutender Hersteller von Fruchtsaftkonzentraten und betreibt 13 Produktionsstandorte in Europa und China. Austria Juice beschäftigt rund 1.000 Mitarbeitende und erzielte zuletzt einen Umsatz von etwa 330 Millionen Euro.

Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbs- und Investitionskontrollbehörden.