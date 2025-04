Boris Herrmann und OLYMP setzen auf transparente Lieferketten

Die Modemarke OLYMP und der deutsche Profisegler Boris Herrmann vertiefen ihre Kooperation. Mit der dritten gemeinsamen Kapselkollektion, die im April 2025 unter dem Titel „Uncover“ erscheint, gehen beide Partner einen weiteren Schritt in Richtung Lieferkettentransparenz.

Im Mittelpunkt stehen sieben Kleidungsstücke – darunter Hemden, T-Shirts und ein Polo- sowie Overshirt –, deren komplette Produktionskette vom gesponnenen Garn bis zur Ankunft im Lager in Bietigheim-Bissingen online nachvollziehbar ist. Auch die jeweils verursachten Treibhausgasemissionen werden auf der Website von OLYMP ausgewiesen.

Nach den Kollektionen „All Nature“ (Sommer 2024) und „No Dye“ (Herbst 2024) verfolgt das Unternehmen damit seinen Kurs, ökologische Nachhaltigkeit nicht nur als Marketinginstrument zu nutzen, sondern nachvollziehbar offenzulegen. Gefertigt werden die Stücke aus zertifizierter Bio-Baumwolle nach dem Global Organic Textile Standard (GOTS). Eine spezielle Färbetechnik sorgt für einen Washed-Out-Effekt, der jedes Teil optisch zum Unikat macht.

„Wir wollen nicht nur über Nachhaltigkeit sprechen, sondern sie sichtbar machen“, sagt Mark Bezner, Geschäftsführender Gesellschafter von OLYMP. Das Familienunternehmen veröffentlicht seit Jahren seine Produktionspartner und entwickelt im Rahmen der Mitgliedschaft bei der Fair Wear Foundation sein Lieferantenmanagement weiter. Auch Emissionen am Hauptsitz werden seit 2018 transparent kommuniziert.

Die Kooperation mit Boris Herrmann, der 2020 als erster Deutscher an der Vendée Globe teilnahm und 2024 erneut an den Start ging, steht unter dem Leitmotiv „A Race We Must Win – Climate Action Now!“. Der Segler, der Nachhaltigkeit als zentrales Anliegen seiner Aktivitäten betont, gilt damit als glaubwürdiger Partner für OLYMPs Nachhaltigkeitsmarke „Green Choice“.

Das Label, unter dem auch die neue Kollektion läuft, basiert auf drei Prinzipien: nachhaltigere Materialien, umweltfreundlichere Produktion und ressourcenschonende Verpackung. Externe Zertifikate wie OEKO-TEX® MADE IN GREEN und der Einsatz von Fasern wie TENCEL™ sollen die Ansprüche des Unternehmens zusätzlich absichern.

