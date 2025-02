Am 14. April 1759 starb Georg Friedrich Händel, am 20. April wurde er in der Westminster Abbey beigesetzt. 3.000 Bewunderer seiner Musik kamen zum Begräbnis. Eine Skulptur erinnert an ihn, eingewickelt in eine aus Stein gemeißelte Kopie der Komposition „Messiah“. Der Gutsbesitzer Charles Jennens starb am 20. November 1773 und wurde in der Dorfkirche von Nether Whitacre in Warwickshire begraben. Eine Marmortafel erinnert an seine Großzügigkeit. Nicht ein Wort über seine Freundschaft zu Händel und das Libretto für Messiah.