Zeichen stehen auf mehr Türkis-Blau

Fast jeder zweite Österreicher hat das Gefühl, dass sich der Lebensstandard

in den vergangenen fünf Jahren verschlechtert hat. Das hat zum

freiheitlichen Wahlerfolg beigetragen

Wenn FPÖ-Chef Herbert Kickl etwas sagt, kann man davon ausgehen, dass er sich das sehr gut überlegt hat. Dass es unabhängig davon, ob man es teilt oder nicht, Stimmungslagen entspricht, die in der Bevölkerung existieren. So war das auch zwei Tage vor der Nationalratswahl: In einem Video, das seine Partei veröffentlichte, sprach er Wählerinnen und Wähler persönlich an. Er forderte sie auf, sich zu fragen, ob es ihnen heute besser gehe als vor fünf Jahren; und ob sie sich gleich viel leisten könnten wie damals. Sollte dies der Fall sein, sei Karl Nehammer (ÖVP) der Richtige für sie. Wenn nicht, sei er es. Themen wie Corona und Asyl erwähnte er ebenfalls, aber erst an dritter oder vierter Stelle. Er wusste, worauf es letzten Endes ankommt: Auf das, was eine Masse unmittelbar bewegt.

Es ist ein zentrales Problem in einer Phase multipler Krisen: 44 Prozent der Österreicher haben das Gefühl, dass sich ihr Lebensstandard in den vergangenen fünf Jahren verschlechtert hat. Bei Männern und Frauen, die sich selbst der Arbeiterschicht zuordnen, handelt es sich gar um 77 Prozent, bei jenen, die sich in der unteren Mittelschicht sehen, um 53. Insgesamt 32 Prozent befürchten außerdem, dass es auch in den kommenden fünf Jahren bergab gehen wird. Das hat eine Eurobarometer-Erhebung im Frühling ergeben.

Regierende können unter diesen Umständen schwer gewinnen. Besonders, wenn sie wie Türkise für Wohlstand vor allem auch in der Mitte der Gesellschaft stehen und dort eben Verluste geortet werden. Aber Sozialdemokraten aus der Opposition heraus? Es gehört zum Alarmierenden für sie, dass sie trotz dieser Stimmungslage unter Arbeitern zum Beispiel nur noch 20 Prozent halten, während Kickl für die FPÖ bei dieser Nationalratswahl 50 Prozent holte in dieser Gruppe.