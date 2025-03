Minimalismus, ein Wohlstandstrend

Moderner Minimalismus ist ein Wohlstandskonzept in einer von Überfluss geprägten Welt, die Antithese zum marktorientierten Kapitalismus, entstanden in den reichen Ländern der Erde, in Konsumgesellschaften. Denn wer im großen Stil entrümpelt, muss eine Voraussetzung erfüllen: viel zu besitzen. Jene, die sich bewusst dafür entscheiden, feiern ihren persönlichen Wertewandel, sie verfügen über ausreichend finanzielle Ressourcen, um sich freiwillig von Besitz trennen zu können – mit der Option, ihren Verzicht rückgängig zu machen. Ein unrealistisches Konzept für Menschen, die in materieller Armut leben und zum Minimalismus verdammt sind. “Bringe Leichtigkeit in dein Leben, trenne dich von allem Unnötigen!” Eine Empfehlung, die für Arme und Armutsgefährdete nach Hohn klingt. Wer wenig hat, will lieber mehr als noch weniger. Minimalistinnen führen stolz ihre kargen Kleiderschränke vor, während Arme ihre leeren Kühlschränke verschämt verbergen. Wer zum Prekariat gehört, ist kein Minimalist.

Auf Social-Media-Kanälen tummeln sich jene, die diesen Lifestyle mit Leidenschaft leben und andere dafür via YouTube & Co. begeistern. Sie geben Tipps zur perfekten Organisation des Kleiderschranks oder zur Reduktion des Hausrats und führen die Philosophie ihres Lebensmodells aus. Wer durch die Seiten der Minimalismus-Blogger und -Bloggerinnen scrollt, findet „Erfolgsstorys”. Entrümpeln soll Stress reduzieren, Produktivität steigern, Zeit und Geld sparen, Ordnung in Haus und Leben sowie etliche Selbsterkenntnis-Punkte bringen.