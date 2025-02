"Wir sind immer noch da" - Karat feiert 50.

Nun feiern die fünf Karat-Musiker gemeinsam mit einigen hundert Fans im Kino Babylon unweit des Alexanderplatzes. Es ist auch eine kleine DDR-Nostalgie-Feier. Die Band hat einige Ost-Prominenz ins Publikum eingeladen, darunter Sänger Dirk Michaelis ("Als ich fortging"), Gitarrist Dieter "Quaster" Hertrampf von den Puhdys, Moderator Jürgen Karney und Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt. Sie sei mit Karat befreundet und öfter mal auf deren Konzerten, berichtet sie der dpa.

Die Fans, überwiegend um die 50, 60 Jahre alt, bekommen im Kinosaal eine Art Wohnzimmerkonzert geboten - und sind immer dann besonders begeistert, wenn einer der großen Hits aus DDR-Zeiten erklingt. Bei der legendären Rockballade "Über sieben Brücken musst Du gehn" aus dem Jahr 1978 stehen viele Zuschauer auf und schwenken ihre Arme. Für den über acht Minuten langen "Albatros" (1979) gibt es riesigen Jubel und heftiges Klatschen. "Es war völlig klar, dass der "Albatros" heute auf die Bühne gehört", sagte Dreilich (54).

Aber: Die 50-Jahres-Party ist nicht nur ein Best-of-Abend. Zum Geburtstag erschien das neue Album: "Hohe Himmel". Der Sänger schwärmt: "Wir sind im Spielfieber. Die neue Musik zündet uns hier oben alle an." Das Album entstand unter besonderen Bedingungen: Die Band zog sich für eine Woche in ein Songwriter-Camp an einem See in Brandenburg zurück. Danach wurde so produziert, wie es vor 40 Jahren üblich war: "Jeder Ton wurde live eingespielt. Es kommt nichts vom PC oder einer KI", sagte Dreilich der Deutschen Presse-Agentur. Das Album erscheint auf Vinyl - mit beigelegter CD - sowie digital.

Die Bühne allerdings ist Karat 2.0: Die gesamte Wand hinter der Band besteht aus einem riesigen geometrischen Muster, das wie eine 3D-Konstruktion wirkt. Es wird jeweils komplett mit verschiedenen Farben angestrahlt, etwa tiefblau oder frostig grau. Das Ganze wirkt wie eine Raumstation, in deren Mitte Dreilich steht und inbrünstig singt, flankiert von den anderen Musikern. In die neue Bühne mit den optischen Täuschungen und Lichteffekten sei sehr viel Geld geflossen, hatte Dreilich zuvor gesagt.

Allerdings: "Die Bühne sollte eigentlich vier Meter mehr haben. Das hat hier nicht geklappt", erzählt der Sänger den Fans im Kino Babylon. Der Sänger selbst feiert noch ein zweites Jubiläum: Vor genau 20 Jahren trat er in die Fußstapfen seines Vaters. Herbert Dreilich war im Jahr 2004 an Leberkrebs gestorben. Bei Karat ist inzwischen kein einziger jener Musiker mehr dabei, die 1975 beim ersten Konzert der Band auf der Bühne standen. Die aktuelle Altersspanne der Karat-Mitglieder reicht von 49 bis 72 Jahren.

Wie geht es nun im Jubiläumsjahr weiter? Bis Dezember sind bundesweit Dutzende Konzerte terminiert - unter anderem in der Hamburger Elbphilharmonie und der Dortmunder Westfalenhalle. Und für eine Woche im Mai hat die Band ein Kreuzfahrtschiff gemietet - für sich und die Fans. Dort ist unter anderem ein gemeinsames Konzert mit dem Dreifach-ESC-Gewinner Johnny Logan (70) geplant.