Werner Kogler: „Bei den Neos sehe ich ein bisschen den Lindner-Defekt“

FPÖ und ÖVP beginnen nun die inhaltlichen Verhandlungen: Wo sehen Sie da die Knackpunkte?

Die Frage ist, wie ehrlich sie sich annähern und ob sie Konfliktpotenzial auf später verschieben. Jedenfalls gibt es in der Europa-Frage sehr große Unterschiede. Wobei die ÖVP ihr Image als Europapartei oder sogar als staatstragende Partei ja schon verloren hat, indem sie mit der FPÖ regieren will. Schlimm genug, finde ich, denn genau so eine ÖVP würde Österreich brauchen. Andererseits ist vielleicht auch die FPÖ bereit, Kreide zu fressen, weil Kickl weiß, dass er eben jetzt eine Chance aufs Kanzleramt hat. Nach der nächsten Wahl könnte die FPÖ zwar mehr Stimmen haben, aber die anderen Parteien haben sich vielleicht konsolidiert. Möglicherweise auch ohne Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger, die sich jetzt selbst im Weg gestanden sind. Bei der FPÖ finden sich die ganzen Rechten und Rechtsextremen, die sind ja nicht nur Populisten, sondern auch Überzeugungstäter, die auf die EU losschlagen. Bei Ukraine oder gemeinsamer Sicherheitspolitik hat es zwischen ÖVP und Grünen gut funktioniert. Man weiß nicht, wie weit die ÖVP jetzt zu gehen bereit ist. Das ist ein Riesenkonflikt­potenzial. Eigentlich kann das nicht zusammengehen. Es sei denn, in der ÖVP haben sich endgültig diejenigen durchgesetzt, denen alles wurscht ist.

Erkennen Sie die ÖVP, mit der Sie regiert haben, noch wieder?

Wie soll ich sagen? Im Prinzip waren diese Anlagen immer da. Sebastian Kurz hat die interne Differenzen zugedeckt. Dann sind sie wieder aufgebrochen. Karl Nehammer hat es sehr anständig gemacht. Aber die unterschiedlichen Gruppen in der ÖVP wurden immer stärker spürbar. Jetzt hat sich ein Teil des Wirtschaftsflügels durchgesetzt. Ich glaube nicht einmal, dass das die Mehrheit ist. Ich sage einmal selbstbewusst und ironisch: Die ÖVP kannst du in dem Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen. Wir waren da schon eine starke Klammer. Aber genau das war es, was ihnen nicht mehr gefallen hat. Staatstragende Partei? Europapartei? Das soll sich noch ausgehen? Never! Insofern erkenne ich die ÖVP nicht wieder. Wundern tut es mich aber nicht.

Werden sich FPÖ und ÖVP bei Justiz, Medien, Frauenpolitik, Familienpolitik eher einigen? Kommt jetzt der Umbau, vor dem im Zusammenhang mit der FPÖ oft gewarnt wird?

Wenn die ÖVP bei den Forderungen der Blauen mitgeht, wäre sie massiv wortbrüchig. Es wird die ÖVP – oder die Rest-ÖVP – in den nächsten zwei, drei Jahren vor unseren Augen zerlegen, wenn sie sich da mit der FPÖ so einig ist. Die Kickl’sche Vorstellung von Medienpolitik wäre der Beginn des Abbaus der liberalen Demokratie. Zwar geht das hier nicht so leicht wie in Ungarn, aber jedenfalls glaube ich, die ÖVP spaltet sich, wenn das passiert.

Aber Sie gehen davon aus, dass sich FPÖ und ÖVP einigen? Oder rechnen Sie damit, dass es noch einmal neue Verhandlungen mit ÖVP, SPÖ und Neos gibt, wie vom Wiener Bürgermeister vorgeschlagen?

Ich sehe das wie Michael Ludwig. In Wahrheit sollten sich diese Parteien noch einmal finden, mit anderer Herangehensweise und zum Teil anderen Personen, weil alles besser ist – aus rechtsstaatlicher, liberaler und europäischer Sicht – als Blau-Schwarz. Wir Grüne würden das unterstützen. Ja, man kann nicht so eine Prognose abliefern und dann tatenlos herumsitzen. Wir sind ­bereit. Derzeit sieht es zwar nicht nach einem neuen Versuch aus. Aber es soll keiner am Ende sagen können, es hätte keine andere Möglichkeit gegeben.

Unabhängig von der Regierungs­bildung: Sie haben angekündigt, die Position des Bundessprechers abzugeben. Was machen Sie dann?

Ich bin dann mit Sicherheit im Nationalrat. Wir werden als Team weitermachen. Da bin ich voll dabei.

Trennungsschmerz vom Regierungsamt?

Da sind wir wieder bei der Verantwortungsfrage. Im Zweifel ist es gescheiter, zu regieren. Wobei: Auch wir haben Regierungsverhandlungen schon einmal abgebrochen: im Winter 2002/2003. Regieren ist ein wichtiges Instrument, um realpolitisch etwas umzusetzen. Wir haben aber auch in der Opposition viel weitergebracht, weil in Österreich wichtige Materien eine Zweidrittelmehrheit im Parlament brauchen. Meine Motivation ist, die Welt zum Besseren zu verändern. Dafür kann man im Parlament und in der Regierung viel erreichen. Und wie man sieht, kann sich momentan ­alles sehr schnell verändern. Man muss rechtzeitig da sein, wenn es drauf ­ankommt.