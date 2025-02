Warner Bros baut "Harry Potter"-Vergnügungspark in Shanghai

Warner Bros hat sich mit der chinesischen Jinjiang International Group auf die Entwicklung einer "Harry Potter Studio Tour" in Shanghai geeinigt. Dies teilte Jinjiang am Mittwoch in einem Beitrag in den sozialen Medien mit. Den Besuchern des geplanten Vergnügungsparks solle ein Blick hinter die Kulissen der Harry-Potter-Filme ermöglicht und bekannte Szenen nachgestellt werden, hieß es in der Mitteilung weiter.

von APA