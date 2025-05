Trump attackierte auch Springsteen

US-Präsident Donald Trump hat auch auf Kritik von Rocklegende Bruce Springsteen ("Born in the U.S.A.") mit einer scharfen Attacke reagiert. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social bezeichnete Trump ihn als Trottel, der seinen Mund halten solle. Springsteen hatte zuvor bei einem Konzert im englischen Manchester unter lautem Jubel seiner Fans gerufen, das Amerika, das er liebe, sei "derzeit in den Händen einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung".

von APA