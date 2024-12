Syriens Stunde Null

Von einem „Moment der großen Hoffnung, aber auch einem Moment der riskanten Ungewissheit“, sprach der noch amtierende US-Präsident Joe Biden in seiner ersten öffentlichen Reaktion auf die fundamentalen Umwälzungen in Syrien. Nach mehr als einem halben Jahrhundert brach die Herrschaft des Assad-Clans in sich zusammen wie eine Sandburg unter einer Welle. Nachdem am 29. November die zweitgrößte Stadt Syriens, Aleppo, vom Regime nach einem Vorstoß der islamistischen Opposition fast kampflos aufgeben worden war, fielen weitere Städte und schließlich die Hauptstadt Damaskus wie Dominosteine.

Am Sonntag um sieben Uhr morgens war es nach einem Blitzkrieg, der nur zehn Tage gedauert hatte, klar. Präsident Bashar al-Assad ist Geschichte. Syriens Armee, einst eine der schlagkräftigsten des Nahen Osten, hat so gut wie kampflos aufgegeben. Menschen feierten in den Straßen. „Unsere Herzen tanzen voll Freude“, schilderte Walaa Salameh, eine junge Frau aus Syriens Hauptstadt Damaskus, die Stimmung: „Wir können die Zukunft nicht vorhersehen, alles ist jetzt möglich, aber das Wichtigste derzeit ist, dass wir dieses Regime losgeworden sind.“ Aus der Türkei und dem Libanon, wo bis zu fünf Millionen Syrerinnen und Syrer Schutz gesucht haben, strömen die Flüchtlinge in langen Autokolonnen zurück in ihre Heimat. Hoffnung liegt in der Luft, überschattet von der Sorge vor Instabilität.