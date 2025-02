Song-Contest-Maskottchen Lumo verkörpert "Kraft der Musik"

Sie und die vier anderen Designstudentinnen und Studenten in der Endauswahl erhalten als Preis zwei Karten für eine Probe in der Finalwoche des ESC im Mai. Wer die diesjährige Siegertrophäe beim großen europäischen Musikfestival davon trägt, entscheidet sich am 17. Mai in der St. Jakobshalle in Basel. Die Schweiz ist Gastgeber, weil Nemo im vergangenen Jahr in Malmö gewonnen hatte. Für Österreich tritt Sänger Johannes Pietsch unter seinem Künstlernamen JJ an.