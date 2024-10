Zwischen 1723 und 1726 während der Regentschaft König Louis XV – obwohl der im Jahre 1723 erst dreizehnjährige König wahrscheinlich nicht selbst die Entscheidung traf – entstanden die 136 Stufen nach Plänen eines italienischen Architekten. Sein Vorgänger, Louis XIV, in die Planung bereits eingeweiht, wollte unbedingt eine Statue von sich selbst auf dem Hügel. Doch der Papst lehnte ab. Das sei doch zu viel ‚Frankreich‘ in der heiligen Stadt.

Zu Beginn hatten sie eine rein praktische Bedeutung und erleichterten den Zugang zum Kloster und zur Kirche, doch im Laufe der Jahre wurde der Aufstieg mit dem herrlichen Ausblick ein wichtiges, symbolisches Zentrum der Stadt. Am Piazza di Spagna, dem Spanischen Platz am Fuße der Stufen, errichtete Spanien seine Botschaft und kaufte später die ganze Umgebung des Platzes auf. Die Bezeichnung ‚Spanische Treppe‘ geht allerdings auf den englischen Dichter John Keats zurück. Er lebte bis zu seinem Tode in einem kleinen Haus direkt an der Stiege und erwähnte sie immer wieder als ‚Spanish Steps‘.