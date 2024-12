2018 stand der 55-jährige Jamiah Hargins, frühzeitig pensionierter Offizier der US-Armee, mit dem Gartenschlauch auf seinem wunderbar grünen Rasen, als ihm plötzlich ein Gedanke kam: „Wozu brauch ich diese sinnlose Wiese, die ich jeden Tag stundenlang gießen muss?“ Er beschloss, ein Gemüsebeet anzulegen, zimmerte aus alten Kisten, die er vom nahegelegenen Supermarkt holte, schubladenartige Behälter, füllte sie mit Erde und pflanzte Karfiol und Brokkoli. „Es war mühsam zu Beginn, da kam nichts aus der Erde“, erzählte seine Frau Ginnia, „doch er gab nicht auf.“

Zwei Jahre später war Hargins’ Vorgarten eine kleine Farm mit Mangold Gemüse, Karotten, Salat, Gurken, Kartoffel, Brokkoli, Karfiol und Obst. Alles auf 250 Quadratmetern. Der Nachbar schloss sich mit seiner Wiese an. Den Überschuss an frischem Obst und Gemüse verkauften sie an Familien in der Umgebung.

Nachbarn und Bewohner der umliegenden Straßen waren begeistert, baten Hargins um Rat, um ihren Rasen zu bewirtschaften, klopften von früh bis spät an seine Tür, trampelten über die Beete, das Telefon läutete ständig, bis Hargins völlig erschöpft aufgeben und nur noch für sich selbst anbauen wollte. Ein Freund sprang mit einer rettenden Idee ein. Sie gründeten die Crop Swap LA, eine Non-Profit-Gemeinschaft mit Beiträgen für Mitglieder, suchten Sponsoren und bekamen von der Stadt Unterstützung.