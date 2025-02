Schlagersänger Heino denkt mit 86 Jahren nicht an Tod

Er habe für den Fall seines Tods "im Grunde genommen noch nichts vorbereitet", sagte Heino. Er "denke nicht daran, weil es noch weit weg ist". Er fühle sich noch gut bei Stimme, doch um sein Gehör sei es weniger gut bestellt. Seit fünf Jahren trage er beidseitig Hörgeräte, was aber kein Problem sei. "Das stört mich überhaupt gar nicht - was ich hören will, höre ich, was nicht, höre ich dann auch nicht", sagte Heino.