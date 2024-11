FPÖ-Chef Herbert Kickl kann von mehr Unterstützung für antieuropäische Politik in der eigenen Bevölkerung ausgehen als sein Bündnispartner Viktor Orbán.

„Wir, die Allianz der Patrioten, wollen, dass sich das Projekt der Europäischen Union auf seine tatsächlichen Zielsetzungen fokussiert: Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand für möglichst alle Bürger sicherstellen“, heißt es in der „Wiener Erklärung“, die FPÖ-Chef Herbert Kickl und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán Ende Oktober bei einem Treffen im Parlament verabschiedet haben. Was das bedeuten würde? Zitat: „Brüssel soll an politischer Bedeutung verlieren.“ Nationalstaaten sollen wieder gestärkt werden.

Die beiden Politiker stehen für eine Kampfansage an das europäische Integrationsprojekt, die sie im Alltag gerne auch deutlicher zum Ausdruck bringen. So behält sich Kickl vor, „vielleicht einmal“ zu verlangen, dass Österreich aus der EU austritt. Orbán wiederum hat seine Landsleute jüngst dazu aufgerufen, „Widerstand“ gegen die EU zu leisten – wie beim ungarischen Volksaufstand, der sich 1956 gegen das kommunistische Regime richtete.

Das könnte den Eindruck erwecken, dass die Stimmung gegenüber Brüssel in der ungarischen Bevölkerung besonders übel sei. Ein Irrtum: Gemessen an allen Mitgliedsländern zusammen ist sie durchschnittlich. 47 Prozent sehen die EU positiv, nur 14 Prozent negativ. In Österreich sind die Verhältnisse viel schlechter: Hier haben 41 Prozent einen positiven und 27 Prozent einen negativen Gesamteindruck. Das sind fast zwei Mal mehr als in Ungarn. Ähnlich verhält es sich bei anderen Fragestellungen: Sagen in Österreich 35 Prozent, dass man von der Mitgliedschaft nicht profitiere, sind es in Ungarn mit 21 Prozent wesentlich weniger. Das hat eine Eurobarometer-Erhebung im Sommer ergeben. Es lässt den Schluss zu, dass Kickl auf nationaler Ebene von mehr Unterstützung für seinen Kurs ausgehen kann als Orbán.