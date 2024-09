Ostdeutschland: Besser als der Westen, frustrierter als der Westen

Gründe für das Wachstum gibt es laut Wirtschaftsforschern einige. Zum einen sei der Osten weniger stark als Westdeutschland von Exporten ins Ausland abhängig. Auch sorgten Rentenerhöhungen und Mindestlohn für Kaufkraft. Und es gab und gibt in Ostdeutschland eine Reihe von Großinvestitionen – etwa die im März 2022 eröffnete Gigafactory von Tesla in Brandenburg. Am ersten Produktionsstandort des Elektromobilitätspioniers in Europa sind aktuell 11.800 Mitarbeiter beschäftigt.

Rund 170 Kilometer vom Tesla-Werk in Grünheide in Brandenburg entfernt will der US-Konzern Intel in Magdeburg in Sachsen-Anhalt von 2027 an Computerchips produzieren. Der Grundstein für die Fabrik mit 2.000 Hightech-Arbeitsplätzen wurde heuer im August gelegt. 30 Milliarden Euro will Intel investieren. Der Bund unterstützt die Ansiedelung mit zehn Milliarden Euro.

Intel befindet sich in guter Gesellschaft. Denn auch den taiwanesischen Chip-Giganten TSMC zieht es gerade nach Ostdeutschland – genauer gesagt in das „Silicon Saxony“ im sächsischen Dresden, wo schon jetzt Europas größtes Zentrum für Halbleiterindustrie steht. TSMC plant Investitionen in Höhe von zehn Milliarden Euro, die mit bis zu fünf Milliarden subventioniert werden. Auch Infineon erweitert um fünf Milliarden Euro sein Werk in Dresden. In der AfD-Hochburg Sachsen – die Partei behauptete sich bei der Landtagswahl gerade auf Platz zwei hinter der CDU – sind rund 70.000 Menschen direkt oder indirekt in der Halbleiter-Industrie beschäftigt.