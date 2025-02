Neil Young geht auf Europa-Tour

Es gibt auch drei Deutschland-Termine: Am 3. Juli tritt der 79-Jährige mit seiner neuen Band The Chrome Hearts in der Berliner Waldbühne auf, wie es in einer Ankündigung auf der Internetseite des Musikers hieß. Am 4. Juli geht es nach Mönchengladbach und am 8. Juli nach Stuttgart. Starten soll die "Love Earth Tour" am 18. Juni in Rättvik in Schweden, auch in den USA sind mehrere Konzerte angekündigt.

Neil Youngs neues Album mit dem Arbeitstitel "Talkin' To The Trees" soll im April erscheinen. Im Voraus wurde die Single "Big Chance", eine wilde Rocknummer, veröffentlicht. Produziert wurde sie von Rick Rubin. The Chrome Hearts gehören Micah Nelson (Gitarre), Corey McCormick (Bass), Anthony Logerfo (Drums) und Spooner Oldham (Farfisa-Orgel) an.