Marianne Rosenberg denkt noch lange nicht an die Rente

Kurz vor ihrem 70. Geburtstag denkt Sängerin Marianne Rosenberg ("Er gehört zu mir") längst nicht an die Rente. "Nur noch im Sessel zu sitzen und Stiefmütterchen zu pflanzen, wäre mir zu langweilig", sagte Rosenberg der "Bild am Sonntag". Ihre Songs live mit den Fans zu teilen, sei "der größte Kick überhaupt". Dafür ertrage sie sogar ihr Lampenfieber. Die in Berlin geborene Sängerin feiert am Montag (10. März) ihren 70. Geburtstag.

von APA