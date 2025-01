„Ich bin nicht in die Politik gegangen, um es mir leicht zu machen, sondern um Verantwortung zu übernehmen“, sagt Gewessler. „Ich möchte nicht in 20 Jahren erklären müssen, ich hätte Dinge verhindern können, aber ich war zu feig.“ Auch andere Entscheidungen waren wild umstritten. „Der Stopp des Lobautunnels ist nicht geräuschlos vorbeigegangen in dieser Republik.“ Genau das könnte in den Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos rückgängig gemacht werden. „Wenn die Betoniererfraktionen von ÖVP und SPÖ am Tisch sitzen, wird es andere Schwerpunkte geben als mit den Grünen“, meint Gewessler.

Nun wird Gewessler im Parlament auf der Oppositionsbank Platz nehmen. Auch als nächste grüne Parteichefin ist sie im Gespräch. Ob die Grünen zu ihren Wurzeln zurückkehren, wenn etwa in den Auwäldern der Lobau ein Tunnel gebohrt wird? „Ich habe eine aktivistische Vergangenheit“, sagt die ehemalige Global 2000-Geschäftsführerin, „habe es aber in den letzten fünf Jahren so gehalten, dass ich zivilgesellschaftlichen Protest nicht vereinnahmt habe. Wie ich als Oppositionsabgeordnete mit Protesten umgehen werde, muss ich mir noch überlegen.“ So oder so: Man wird von ihr hören.