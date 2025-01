Ja, befindet Friedrich Merz, CDU-Chef und wahrscheinlich nächster deutscher Kanzler – diesmal mit Blick auf die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Die AfD liegt mittlerweile in Umfragen bei 21 Prozent. In den USA sitzt Donald Trump erneut im Weißen Haus und in Österreich greift der FPÖ-Innenminister von 2018 nach dem Kanzleramt.

Statt einem „Masterpan“ sollen jetzt fünf Punkte für „sichere Grenzen und das Ende der illegalen Migration“ sorgen. Dafür will die Union in dieser Woche Anträge einbringen, die schärfere Sicherheitsgesetze fordern. Es ist von dauerhaften Grenzkontrollen zu allen Nachbarstaaten die Rede und von einem faktischen Einreiseverbot für Personen, die keine gültigen Einreisedokumente besitzen und die nicht unter die europäische Freizügigkeit fallen – Schutzgesuch hin oder her. Wer ausreisepflichtig ist, soll bis zum Verlassen des Landes in Gewahrsam.

Merz beendet damit die Asylpolitik seiner ewigen Konkurrentin Angela Merkel. Und er überschreitet rote Linien. Denn er will die Verschärfungen in der Asylpolitik notfalls mit den Stimmen der AfD durchsetzen. Jener AfD, mit der eine Zusammenarbeit bis gerade eben unter seiner Führung kategorisch ausgeschlossen wurde. Jetzt heißt es: „Was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen.“ Pragmatismus oder gefährliche Annäherung? Österreich lässt grüßen.