Fakt ist freilich auch: Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wird eine Partei, die als Feind der Demokratie gilt, zweitstärkste Kraft. Von der CDU wandern eine Million Stimmen zur AfD ab; in Ostdeutschland hat die AfD inzwischen eine Vormachtstellung, die jener der CSU in Bayern ähnelt. Und dennoch: Auch 70 Prozent der Wählerinnen und Wähler lehnen eine Koalition mit ebendieser Partei ab. So viel zu den „deutschen Verhältnissen“ – und eine Gegenfrage: Warum nicht deutsche Verhältnisse in Österreich? Zumindest in Teilen. Ohne reflexartige Ablehnung, nur weil das irgendwie so sein muss? Und was genau ist – aus deutscher Sicht – überhaupt mit „österreichischen Verhältnissen“ gemeint? Zum einen der scheinbar sorglose Umgang mit einem Rechtsruck. Zum anderen die endlose Regierungsbildung, die in Österreich jetzt schon seit Monaten eine Hängepartie bei der Suche nach einer handlungsfähigen Regierung ist. In Deutschland will Merz bis Ostern liefern. Ob es gelingt, hängt von der SPD ab.