Arbeitsverweigerung oder Prinzipienfestigkeit? Oder schlicht logische Konsequenz? Die Antwort liefert Alice Weidel selbst. Die AfD-Kanzlerkandidatin hält Björn Höcke, Thüringens AfD-Chef und vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft, für ministerfähig. Jenen Mann, der eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ forderte – und den sie 2017 selbst noch aus der Partei werfen wollte. Doch nicht nur seine Radikalität macht die AfD unwählbar. Die Partei scheitert auch an sich selbst. Wer außer Hetze und Polemik nichts zu bieten hat, kann für Deutschland keine Lösung sein.

Wer kann das Land am besten führen? Das fragte Forsa nach dem TV-Quadrell von CDU, SPD, Grünen und AfD. 42 Prozent der Deutschen setzen auf Friedrich Merz. Er selbst verspricht ein „richtig gutes Programm für Deutschland“. Er will führen – in Europa und im eigenen Land, das sich demokratiepolitisch in einer Bewährungsprobe wie schon lange nicht befindet. Ostern soll seine Regierung stehen. Ab dann kann abgerechnet werden.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: gulnerits.kathrin@news.at

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr.08/2025 erschienen.