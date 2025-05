Land am Strome

Sieben Seiten im Regierungsprogramm stehen unter der Überschrift „Energie und Netze“. Eine Auflistung von „Modernes Elektrizitätsrecht als Basis für System- und Kosteneffizienz“ bis „Langfristige Energiesicherheit & Innovation“. Mit Elisabeth Zehetner hat Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer eine Staatssekretärin für Energie im Haus. Die beiden haben eine Ausschreibung für ein „unabhängiges Review“ der Klima- und Energieförderungen auf den Weg gebracht. Bis zum Sommer soll klar sein, wo man den Hebel ansetzen kann.

Was die Kunden vom Energiemarkt mitbekommen? Höhere Belastungen, etwa wenn so wie seit Jänner die Netzkosten wieder auf der Rechnung stehen, weswegen man von eigentlich sinkenden Energiepreisen nicht so viel merkt.

Wo sehen Experten Reformbedarf am Energiemarkt? Wie wird Energie wirklich billiger? „Kurzfristig ist es extrem schwierig, einen Preiseffekt zu erzielen“, sagt Energiemarktexperte Walter Boltz. Wollte die Regierung die Verbraucher rasch entlasten, könne sie nur Steuern und Abgaben auf Energie reduzieren. „Aber wie wir die Budgetsituation ­kennen, ist das keine Option.“ Freilich seien in Österreich die Stromerzeuger im Wesentlichen im öffentlichen Eigentum. In Tirol und Vorarlberg seien in der Energiekrise die Strompreise deutlich günstiger gewesen, weil das Land auf Dividende verzichtet habe. „Das war eine leichte Entscheidung, weil schon absehbar war, dass eine exzessiv hohe Dividende wohl vom Bund abgeschöpft werden wird. Bevor es der Finanzminister in Wien bekommt, hat man das Geld lieber den eigenen Bürgern gegeben.“

Ebenfalls kurzfristig, so Boltz, könnte eine Entscheidung wirken, auf die die österreichische Politik gar keinen Einfluss hat: wenn Deutschland Braunkohlekraftwerke, die zur Netzstabilisierung bereitgehalten werden, in den Regel­betrieb nimmt, was derzeit wegen der Klimabelastung nicht der Fall ist. Der Strom-Großhandelspreis bemisst sich am letzten zur Deckung des Bedarfs in Betrieb genommenen Kraftwerk. In der Regel sind das Gaskraftwerke, und Gas ist teurer als Braunkohle. Würden Kohlekraftwerke diese Rolle übernehmen, würde der Großhandelspreis sinken.

Was die Regierung zügig in Angriff nehmen kann, ist, Liegengebliebenes aufzuarbeiten. Michael Baminger, Chef der Salzburg AG, sagt: „Eine Standortbestimmung, wie sie derzeit von der Regierung geplant ist, halte ich für klug. Man sollte nur nicht zu viel Zeit darauf verwenden. Die Gesetze, die schon länger unfertig auf dem Tisch liegen, sollte man noch heuer finalisieren und beschließen.“ Es handelt sich dabei etwa um das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) und das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG), mit denen die schwarz-grüne Regierung an der Zweidrittelmehrheit im Parlament gescheitert war. Das EABG soll etwa bei den langen Verfahrensdauern für neue Energieprojekte ansetzen.