Kroetz veröffentlicht erstes Stück nach 25 Jahren Pause

ARCHIV - 09.05.2024, Bayern, München: Der Regisseur Franz Xaver Kroetz kommt zur München-Premiere des Siegel-Musicals «Ein bisschen Frieden» in das Deutsche Theater. Im Sommer 2025 wird er in der Neuauflage des legendären Theaterstücks über den Brandner Kasper auf der Bühne stehen, in der Hauptrolle des Kleinbauern, der mit dem Tod bei Kirschgeist und Karten um weitere Lebensjahre spielt. «Die G'schicht vom Brandner Kasper» soll am 14. Juni 2025 Premiere am Cuvilliéstheater feiern. Zuletzt war das Stück nach der berühmten Erzählung von Franz von Kobell 2001 am Bayerischen Staatsschauspiel zu sehen. (zu dpa: «Nach 25 Jahren - Kroetz schreibt wieder ein Theaterstück») Foto: Felix Hörhager/dpa +++ dpa-Bildfunk +++