Klaudia Tanner: „Die Gesellschaft muss wehrfähiger werden“

Laut Austrian Foreign Policy Panel Projects der Uni Innsbruck sind das gerade einmal 14 Prozent.

In unseren Umfragen sind es zwischen 22 und 25 Prozent der Befragten. Da hat sich auch seit dem Angriff Putins auf die Ukraine nicht besonders viel verändert. Wir haben nicht diese räumliche Nähe wie andere Länder, wo mehr Bewusstsein da ist. Aber weil wir gesehen haben, dass die Wehrbereitschaft schwach ist, haben wir die geistige Landesverteidigung in die Schullehrpläne aufgenommen. Damit man weiß, was es eigentlich zu verteidigen gilt: unsere westlichen Werte. Es ist nicht selbstverständlich, in Demokratie, Frieden, Freiheit und Sicherheit zu leben. Wir tragen alle Verantwortung für unser Land und seine Werte und müssen diese auch vertei­digen. Das hat man halt lange nicht geglaubt, eben weil man sich auf einer Insel der Seligen gewähnt hat. Im aktuellen Regierungsprogramm haben wir auch das Fach Demokratie verankert.

Im Neutralitätsgesetz steht, Österreich müsse die Neutralität mit allen Mitteln verteidigen. Eher hat man sie aber als Ruhekissen betrachtet. Im Krisenfall sollen sich andere prügeln, nicht wir. Ist das eine Haltung, die sich aufrechterhalten lässt?

Gut, dass das Bundesverfassungsgesetz zur Neutralität zitiert wird, denn auf das wird gerne vergessen: Die Neutralität ist mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verteidigen. Auf diese Mittel hat man in der Vergangenheit verzichtet, weil man geglaubt hat, der Krieg kommt nicht mehr und wir sind ohnedies durch die Neutralität beschützt. Sie allein schützt uns nicht, aber ein gut ausgestattetes Bundesheer ist für einen neutralen Staat wichtiger denn je. Das muss kein Widerspruch sein: Neutralität auf der einen Seite und gelebte europäische Solidarität mit friedenserhaltenden Einsätzen im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU auf der anderen Seite. Wir leben das ja auch seit Jahrzehnten.

Wobei laut Umfrage 70 Prozent der Österreicher sagen, die EU müsse uns im Ernstfall beistehen, aber nur 14 Prozent einem anderen Mitgliedsstaat beistehen wollen.

Trittbrettfahrer sind wir aber nicht.

Danach habe ich gar nicht gefragt.

Aber der Vorwurf kommt immer in diesem Zusammenhang. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind derzeit in 17 Missionen eingesetzt, insbesondere am Westbalkan, in Bosnien und im Kosovo. Auch im Libanon sind österreichische Kräfte stationiert und leisten einen Beitrag für den Frieden. Auch darüber sollte man im Sinne der geistigen Landesverteidigung reden. Dass wir Werte haben, hinter denen wir stehen und die wir hier auch verteidigen. Nicht nur das Bundesheer, die gesamte Gesellschaft muss wehrfähiger werden. Verteidigungsfähiger – auch im Kopf.

Es ist von einer Friedensmission in der Ukraine die Rede – auch wenn die Hoffnung auf Frieden noch sehr vage ist. Soll sich Österreich da beteiligen?

Es ist wirklich noch sehr vage. Es fehlt der Friede, auf den müssen jetzt alle Bemühungen gerichtet sein. Erst wenn Friede da ist, wird entschieden, welches Mandat es geben wird und wie wir uns als neutraler Staat da beteiligen. Österreich zählt seit Beginn des Krieges zu den Unterstützern – finanziell und humanitär, wir habe viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber noch viel zu früh, über eine Entsendung von Friedens­truppen nachzudenken.

Was könnte Österreich leisten?

Man kann unsere Expertise bei den ­anderen Missionen sehen. Im Libanon etwa – übrigens unsere erste Auslandsmission, die von einer Frau angeführt wird – sind wir für die Logistik zuständig, am Westbalkan für den Aufklärungsbereich, wir haben aber auch militärmedizinische Expertise.