Keep ON running

Der Ort, an dem die Träume wohnen, liegt hinter einer unscheinbaren Tür mit Milchglasscheiben. „Dreamworld“ werden die Räumlichkeiten in einer gesichtslosen Blockverbauung im Stadtteil Industriequartier in Zürich unternehmensintern genannt. Es ist die Entwicklungsabteilung der Schweizer Sportschuhmarke On. Hier hat ein in den vergangenen fünf Jahren stetig wachsendes und am Ende 30-köpfiges Team an einer völlig neuartigen Produktionsmethode für Laufschuhe getüftelt.

Dafür steht in der „Traumwelt“ auch eine Laufbahn zu Verfügung, in deren Boden Drucksensoren und Kraftmessplatten verbaut sind. Sie messen Bodenkontaktzeiten und Schrittweite. 3-D-Kameras zeichnen jede Bewegung, jede Körperachsenverschiebung und alle Materialverformungen auf, um optimale Dämpfungs-, Abdruck- und Stabilitätsparameter zu generieren. Die Daten fließen direkt in die Produktion ein.