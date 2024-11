In der ÖVP überwog lange Dankbarkeit darüber, dass sich Karl Nehammer die Nachfolge von Sebastian Kurz angetan hat. Und dass er bereit war, die Partei in eine sichere Niederlage bei der Nationalratswahl zu führen. Auch das Verständnis dafür, dass er eine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl (FPÖ) ausschließt und mit SPÖ und Neos an einer Koalition arbeitet, war zunächst erheblich. Seit dem ÖVP-Debakel und dem FPÖ-Triumph in der Steiermark dreht sich die Stimmung jedoch.

In der niederösterreichischen Volkspartei sieht man eine „weitere deutliche Warnung“ an die Regierungsverhandler. Landesgeschäftsführer Matthias Zauner adressiert damit zwar nicht Nehammer persönlich, gemeint ist vor allem aber er: Er steht an der Spitze und hat bisher nur die Botschaft „Kein Weiter wie bisher“ ausgegeben. Viele Menschen hat er damit nicht überzeugt: Zwei Drittel der steirischen Wähler verfolgen die Verhandlungen mit Sorge oder Verärgerung.

Abgesänge auf Nehammer und Türkis-Rot-Pink sind jedoch daneben: In der ÖVP gibt es keinen Nachfolgekandidaten mit einer breiten Basis. Gibt es im Übrigen nach wie vor erhebliche Bedenken gegen Blau-Türkis unter einem „Volkskanzler“ Kickl. Auf der anderen Seite tut man sich in Teilen des Wirtschaftsflügels aber schon auch sehr schwer mit der „Andreas Babler-SPÖ“, wächst in Niederösterreich etwa die Befürchtung, dass man bei diesen Rahmenbedingungen erst recht auf Verluste bei den Gemeinderatswahlen im Jänner zusteuert.

Das alles verheißt eine qualvolle Partie: Weder wird man Nehammer stürzen noch Türkis-Rot-Pink unmittelbar sprengen. Man wird aber zeigen, wie unglücklich man über das ist, was da läuft. Auf dass möglichst viele Wähler mitbekommen, dass man sich eh nicht identifiziert damit. Folge: Nehammer muss sich auf eine Opposition in den eigenen Reihen einstellen, die ihm das Leben schwermacht – und auch die Koalition insgesamt schwächt.