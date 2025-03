Honecker und die Queen: Neues Musical des Prinzen-Sängers

Prinzen-Sänger Tobias Künzel (60) hat sich wieder seiner Vorliebe für Musicals gewidmet und zusammen mit seinem britischen Co-Autoren Mark Underwood ein neues Stück geschrieben. "Death On The Throne - The Loosical" feiert zunächst Ende März in London Premiere, bevor es als deutsche Version "Tod auf dem Thron - Das Klosical" im Juni in Halle aufgeführt wird. Es ist das sechste Musical von Künzel.

von APA