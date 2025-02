Spitzentöne: Die vertrackte Angelegenheit Opernregie am Beispiel einer Krise und eines Triumphs

Einer Karte für die Wiener Staatsoper habhaft werden zu wollen – und zwar unabhängig von Qualität und Beschaffenheit des Gebotenen –, ist jetzt wieder ein ambitioniertes Unternehmen. So, als habe Corona die Welt nie in unruhigen Schlaf versetzt. Aber versuchen können Sie es ja, am Freitag (21. Februar) in den „Barbier von Sevilla“ zu gelangen.

Sie würden dort ein kurzes, unverhofftes Wiedersehen feiern, das Ihnen eventuell ans Herz ginge: Günther Rennerts Inszenierung mit dem paläozoischen Premierendatum 28. April 1966 hat Generationen (auch meine Frau, meine Töchter und mich) in die Opernnarrheit begleitet. Als das Wunderwerk praktikabler komödiantischer Entfesselung am 10. Jänner 2020 ausgedient hatte, verloren sich auch die Spuren von Fritz Wunderlich, Erich Kunz, Reri Grist, Eberhard Waechter, Hermann Prey, Luigi Alva, Agnes Baltsa, Heinz Holecek, Thomas Hampson, Michael Schade und einem Halbdutzend anderer aus der Champions League in Sachen Rossini. Rennerts „Barbier“ war immer bereit, auch für nicht erstklassige Hausbesetzungen. Man musste nur den so inspirierten wie zweckdienlichen Regieanweisungen durch die Etagen von Dr. Bartolos Haus folgen, und man kam immer richtig an. Auch beim Publikum, 434 Mal.