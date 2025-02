Lebensborn-Heim Wienerwald: Geboren an einem düsteren Ort

Der Cellist Valentin Erben, 79, ist eines der letzten Kinder, die im Lebensbornheim in Feichtenbach geboren wurde. Seine Eltern, überzeugte Nationalsozialisten, haben ihm nie von der Geschichte seines Geburtsorts und ihrer eigenen Haltung in der Nazi-Zeit erzählt

„Ich war fünf oder sieben Jahre alt, als mich meine Mutter hingeführt und gesagt hat: ,Hier bist du geboren worden.‘ Das war alles, was sie gesagt hat“, erinnert sich Valentin Erben. Der Ort, von dem er spricht, ist das Lebensborn-Heim in Feichtenbach bei Pernitz im Wienerwald. Die Mutter stammte aus dem nahegelegenen Guttenstein. Ihr Vater war dort Gemeindearzt. „Sie war Anfang 1945 schwanger mit mir. Mein Vater hat als Diplomingenieur in Berlin gearbeitet. Aber die Mutter ist von dort weg, als es wegen der Bombardierung Berlins zu unsicher wurde. Sie ging zu ihrem Vater nach Guttenstein.“ Der war – so wie auch seine Tochter und sein Schwiegersohn – Nationalsozialist. „Die medizinische Versorgung am Land war damals katastrophal. Darum hat er meiner Mutter durch seine Beziehungen ein Platz im Feichtenbach verschafft.“ Valentin Erben ist eines der letzten Kinder, die in diesem Haus geboren wurden.

Was es mit seinem Geburtsort auf sich hat, darüber haben die Eltern nie mit ihm gesprochen. „So geht es ja vielen in meiner Generation, dass die Eltern später überfordert waren, darüber zu reden. Ich kreide es ihnen nicht an. Aber es wäre hilfreich für unsere ganze Generation gewesen, wenn unsere Eltern mit uns gesprochen hätten. Wir haben daraus gelernt, dass man so mit seinen Kindern nicht umgehen soll. Das ist wie ein Rucksack, der dem Kind umgehängt wird. Kinder spüren ja oft, was nicht gesagt wird.“ Er habe mitbekommen, dass seine älteren Brüder später mit dem Vater, der abgeblockt habe, diskutiert hätten. „Aber ich bin nicht neugierig, ich scheue Konflikte, ich habe eher alles getan, um meinen Eltern Freude zu machen. Also habe ich keine Fragen gestellt.“

Erst nachdem Tod der Eltern beschäftigt sich Erben mit seiner Geschichte und besuchte Feichtenbach, diesen „unheimlichen Ort“, der für ihn auch „ein Symbol für alles ist, was im Dritten Reich passiert ist“. Das Gebäude war da schon verfallen. Erben sah den Kreißsaal, wo er zur Welt kam, „da waren Hakenkreuzschmierereien und Parolen. Das wurde als Kultstätte von Neonazis benutzt“. Vor wenigen Jahren wollte Erben seiner Familie diesen Ort zeigen. „Das war an einem Ostermontag. Da sind einige Limousinen vor dem Haus gestanden. Das war mir irgendwie unheimlich, und wir haben umgedreht. Erst am nächsten Tag habe ich im Kalender gesehen, dass das am 20. April war – dem Geburtstag Adolf Hitlers.“

Was mit dem Haus, in dem er geboren wurde, geschehen soll? „Ich denke, hier sollte ein Park sein, in dem eine Gedenktafel oder eine Skulptur an den Naziterror und diese unheilvolle Zeit erinnert.“