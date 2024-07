Richtig schlechte Bewertung gab es in der ÖGVS-Befragung nicht, was auch daran liegen könnte, dass sich deutlich schlechtere Anbieter nicht lange am Markt halten können. Allerdings gab es auch für kein Fitnesscenter in der Befragung eine echte Top-Bewertung. Die Bewertungen der Studios durch die Kundinnen und Kunden schwankten in den Befragungskategorien zwischen befriedigenden 7,18 und guten 7,71 Punkten. Die höchste Kundenzufriedenheit, vor allem wegen seiner Gestaltung der Preise und Konditionen und der Qualität der Ausstattung bescheinigt die ÖGVS-Studie McFit, einer Kette, die mit 16 Studios in Österreich vor allem in Wien, aber auch in einigen Landeshauptstädten vertreten ist. My Gym mit 15 Standorten vor allem Salzburg, Tirol, Niederösterreich und Kärnten hatte die deutlich besten Bewertungen in der Kategorie Kundenvertrauen, rangiert aber bei der Bewertung der Preise und Konditionen mit einem etwas Abstand auf Platz 2. Schlusslicht in Sachen Preis-Leistungsverhältnis, der am höchsten gewichteten Umfragekategorie, bildet Energy Fitness mit seinen 19 Filialen in kleinen und mittelgroßen Orten. Dabei liegt es mit monatlichen Kosten von 44,90 Euro unter dem Durchschnitt der österreichischen Fitnessanlagen, der laut WKÖ-Studie 2023 bei 46,37 Euro gelegen ist. Nur knapp hinter dem Umfragesieger McFit liegt punkto Ausstattung Clever Fit mit seinem dichten Filialnetz. Die Nase vorn hat die Kette in der Kategorie Ambiente. Der Anbieter Injoy hat die besten Bewertungen, wenn’s um Betreuung geht. Injoy betreibt auch Spezialstudios mit individuellen Betreuungsprogramm, beispielsweise in Kooperation mit medizinischem Personal, und Studios nur für Damen.