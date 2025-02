Mit der Coronapandemie ist ein Booster für Herbert Kickl und seine Partei, die FPÖ, einhergegangen: Gezielt hat er sich an die Spitze einer Bewegung gegen Lockdowns und vor allem die Impfpflicht gesetzt. Ergebnis: Es hat zu ihren jüngsten Wahlerfolgen beigetragen.

Eine Erklärung dafür ist, dass die Impfskepsis in Österreich besonders groß ist im westeuropäischen Vergleich. Im Hinblick auf mögliche Coronawellen haben sich seit dem vergangenen Sommer nicht einmal fünf Prozent der Menschen impfen lassen und im Hinblick auf die absehbare Grippewelle kaum mehr als zehn Prozent.

Die Skepsis hat seit der Coronapandemie zugenommen. Darauf lassen Ergebnisse von Eurobarometer-Erhebungen schließen: Im Zentrum stand die Frage, was Wissenschaft und Forschung zugetraut wird. Im Frühling 2021 erklärten 86 Prozent von rund 1.000 befragten Österreichern, dass neue Impfstoffe und Möglichkeiten zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten positive Auswirkungen auf das Leben in den nächsten Jahren haben werden. Zuletzt, im Herbst 2024, waren nur noch 71 Prozent überzeugt davon. Umkehrt ist der Anteil all jener, die negative Auswirkungen befürchten, von elf auf 25 Prozent gestiegen. Er hat sich damit also mehr als verdoppelt.

Herbert Kickl und die Freiheitlichen tragen dem längst Rechnung. So haben sie schon in Niederösterreich, wo sie gegen Ende der Pandemie im März 2023 an der Seite der ÖVP zu einer Regierungsbeteiligung gekommen sind, durchgesetzt, dass das Land keine Informationskampagnen mehr zur Coronaimpfung durchführt. Außerdem war ihnen die Schaffung eines Fonds zugunsten von „Menschen mit Impf-Beeinträchtigungen“ wichtig – womit sie das Thema „Impfen“ klar negativ besetzt haben.