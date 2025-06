Ex-Freundin von Combs berichtet von Eifersucht

Im Prozess gegen den Rapper Sean "Diddy" Combs hat eine Ex-Freundin ausgesagt, dass sie trotz jahrelanger Misshandlungen durch den früheren Musik-Superstar eifersüchtig auf andere Frauen gewesen sei. Einmal habe sie etwa drei Tage lang an einer von dem Musiker arrangierten Sex-Veranstaltung mit drei anderen Männern teilgenommen - und danach gesehen, dass Combs mit einer anderen Frau in den Urlaub gefahren sei, sagte sie unter dem Pseudonym Jane vor Gericht in New York.

von APA