Der Ehemann von Country-Star Dolly Parton ist tot. Carl Thomas Dean sei am Montag im Alter von 82 Jahren in Nashville gestorben, teilte die 79-jährige US-Sängerin über ihre sozialen Netzwerke mit. "Carl und ich haben viele wunderbare Jahre zusammen verbracht. Worte können der Liebe, die wir über 60 Jahre lang teilten, nicht gerecht werden." Eine Todesursache gab sie nicht an. Parton bat um Privatsphäre für ihre Familie.

von APA