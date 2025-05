Ella Langley räumte bei Country Music Awards ab

Country-Sängerin Ella Langley (26) hat bei der Verleihung der Academy of Country Music Awards (ACM) die meisten Trophäen abgeräumt. Die Newcomerin bei den ACM-Awards war auf Anhieb achtmal nominiert gewesen. Sie gewann fünf Trophäen, darunter als "Neue Künstlerin des Jahres" und für die Single des Jahres mit ihrem Hit "You look like you love me", ihren gemeinsamen Song mit Country-Sänger Riley Green.

von APA