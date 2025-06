1925 war ein wichtiges Jahr für den größten Jeans-Produzenten Levi Strauss & Co. Die haltbare Hose für Cowboys und Farmer, die noch mit einem Band zugeschnürt wurde, sollte das Image eines modernen Kleidungsstücks bekommen. Die berühmte Levi’s 501 kam zum ersten Mal mit Gürtelschlaufen auf den Markt.

1925 änderte das Unternehmen auch das Logo. Jahrzehntelang zeigte es zwei Pferde, die angebunden an beide Hosenbeine einer Levi’s trotz Peitsche schwingender Männer die Hose nicht zerreissen konnten. Das Material war der Verkaufsschlager. Das neue Logo, der schlichte Schriftzug ‚Levi Strauss‘ in Rot, unterstützte die Strategie – neben Gebrauchskleidung –, in den Markt für modische Alltagskleidung einzusteigen.