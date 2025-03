Country-Star Trisha Yearwood wird auf "Walk of Fame" geehrt

Die Country-Ikone hatte 1991 mit ihrem Debüt-Album "Trisha Yearwood" auf Anhieb Erfolg. Songs wie "She"s in Love with the Boy", "Walkaway Joe", "Thinkin" About You" und "Perfect Love" wurden im Laufe ihrer Karriere zu Hits. Ihre Alben verkauften sich millionenfach. Fans hat sie auch als Autorin von Kochbüchern mit Rezepten aus den US-Südstaaten. Yearwood ist in dritter Ehe mit Country-Star Garth Brooks verheiratet. Das Paar gab sich 2005 das Ja-Wort. Brooks hatte zuvor bei einer Show vor 7000 Country-Music-Fans öffentlich um die Hand seiner Freundin angehalten.

Der "Walk of Fame" ehrt seit 1960 Verdienste im Showgeschäft. Die Gehsteigstrecke am Hollywood Boulevard, in den die sternförmigen Plaketten eingelassen werden, verläuft mitten durch das Zentrum von Hollywood.