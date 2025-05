Der Musikhistoriker Patrick Taieb, dessen neue Biografie von Galli-Marié in Kürze erscheinen wird, nennt sie die vergessene Ko-Autorin von Carmen. Während Bizet zu den bekanntesten Namen der Opernwelt gehöre, kenne niemand Galli-Marié, die er als die französische Beyoncé des 19. Jahrhundert beschreibt. Ihre Interpretation von Carmen setzte sich durch und wurde innerhalb weniger Monate ein internationaler Erfolg. Iljitsch Tschaikowski lobte sie: „Eine Sängerin mit ungezügelter Leidenschaft und einem mystisch zu nennenden Fatalismus.“

Ein paar Monte nach der Uraufführung wollten alle Opernhäuser Europas Carmen mit Galli-Marié in der Hauptrolle. Sie sang die Carmen in Brüssel 1871, Monte Carlo 1879, Neapel 1879, Genua und Barcelona 1881, Madrid 1882, Rom 1884 und London 1886. Mit der 100. Vorstellung in der Opéra-Comique in Paris beendete sie ihre Karriere. 1905 starb sie in Vence und wurde auf dem berühmten Friedhof Père-Lachaise in Paris begraben.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 21/2025 erschienen.