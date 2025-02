Britische Power bei deutscher ESC-Vorausscheidung

Unter den Glücklichen war unter anderem der in Berlin lebende britische Singer-Songwriter Moss Kena. Ein weiteres Halbfinal-Ticket bekam die britisch-deutsche Indie-Rock-Band The Great Leslie. Ebenso weiter kamen die saarländische Rockband From Fall To Spring, Musikerin Leonora aus Wuppertal, Sängerin Cloudy June aus Berlin, der Kölner Sänger Jaln und die Berliner Sängerin und Songwriterin Lyza, die zuvor noch keinen Auftritt auf einer derart großen Bühne gehabt hatte. Bereits am Freitag hatte sich u.a. das Geschwisterduo Abor & Tynna aus Wien qualifiziert.