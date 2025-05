"Bonnie und Clyde", "Annie"-Komponist Strouse ist tot

Der gebürtige New Yorker schuf mehr als ein Dutzend Broadway-Musicals, darunter "Bye Bye Birdie" (1960), "Applause" (1970) und "Annie" (1977), mit denen er drei Tony-Preise holte. Das Hit-Musical "Annie" mit den Songs "Tomorrow" und "It's a Hard Knock Life" über ein Waisenkind wurde am New Yorker Broadway mehr als 2.300 Mal aufgeführt.

Zahlreiche Stars nahmen von Strouse geschriebene Songs auf. Sein Lied "Once Upon a Time" aus den Musical "All American" (1962) wurde später von Sängern wie Frank Sinatra, Tony Bennett und Bob Dylan gecovert.

Strouse schrieb auch die Filmmusik für Hollywood-Klassiker wie "Bonnie and Clyde", "Die Nacht, als Minsky aufflog" und "Annie – Weihnachten einer Waise".