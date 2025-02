Autor Håkan Nesser wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Nesser war 2022 in dem Fall angeklagt worden. Ein Amtsgericht sprach ihn zunächst frei, in einem Berufungsverfahren vor einer höheren Instanz wurde er jedoch im Juni 2024 wegen schwerer Steuervergehen in drei Fällen zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Nesser, eine mitverurteilte Person und ein zudem wegen Beihilfe verurteilter Berater hatten das Urteil daraufhin vor dem Obersten Gericht angefochten.

Das Berufungsgericht sah es in seinem Urteil als erwiesen an, dass der Autor gemeinsam mit der anderen Person fast 15 Millionen schwedische Kronen (1,33 Mio. Euro) von Unternehmen in Malta abgezogen hat, ohne die Dividenden bei der schwedischen Steuerbehörde zu melden. Nesser stritt jegliches Fehlverhalten ab und bezeichnete es als einen unbeabsichtigten Fehler seines Finanzberaters.

Håkan Nesser ist einer der bekanntesten schwedischen Autoren. Gerade in Deutschland zählt er zu den beliebtesten Vertretern des Skandinavien-Krimis. Er hat 48 Bücher geschrieben, von denen weltweit insgesamt etwa 20 Millionen Exemplare verkauft worden sind.