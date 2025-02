Aus Protest gegen Musk: Sheryl Crow verkauft Tesla

Aus Protest gegen das Bestreben von Tech-Milliardär Elon Musk, staatliche Mittel für den öffentlichen Rundfunk zu kürzen, hat US-Rocksängerin Sheryl Crow laut eigenen Angaben ihren Tesla verkauft. Auf ihrem Instagram-Account postete die 63-Jährige ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein Tesla auf einem Transporter weggebracht wird. Crow ("All I wanna do") winkt dem Fahrzeug lächelnd hinterher. Begleitet wird die Szene vom Song "Time to Say Goodbye" von Andrea Bocelli.

von APA