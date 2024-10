Seit Krieg herrscht in Europa, sind sich Experten mehr denn je einig, dass sechs Monate Ausbildung nicht genug sind. Die Bereitschaft der Politik, darauf zu reagieren, bleibt jedoch gering.

Neos ist die einzige Partei, die sich für die Abschaffung der Wehrpflicht und die Einführung eines reinen Berufsheeres ausspricht. Das ist zumindest konsequent. Bei der Milizkomponente, die bedeutet, dass im Ernstfall Wehrpflichtige eingesetzt werden, gibt es Schwierigkeiten. Sie sind zwar bekannt, Konsequenzen bleiben jedoch aus.

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Grundwehrdiener von über 40.000 auf weniger als 20.000 eingebrochen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es eher immer weniger junge Männer gibt, von denen sich ein immer größerer Teil zudem gegen den Wehr- und für den Zivildienst entscheidet. Sofern sie überhaupt als tauglich eingestuft werden: Die körperliche Verfasstheit hat stark nachgelassen, massives Übergewicht etwa ist nicht mehr die große Ausnahme.

Die Wehrdienstzeit beträgt wiederum nur sechs Monate. Das ist nicht genug, sind sich Experten schon lange einig. Thomas Starlinger, ein Offizier, der in der Übergangsregierung 2019 Verteidigungsminister war, hat es in einem Grundsatzpapier ausgesprochen: Eine Rückkehr zu einer Wehrdienstdauer von acht Monaten mit verpflichtenden Milizübungen sei unabdingbar. Nur so würden für den Ernstfall ausreichend gut ausbildete -Soldaten bereitstehen. Generalstabschef -Rudolf Striedinger hat das nun bekräftigt. Immerhin hat sich die Bedrohungslage durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine dramatisch verschärft.

In der Politik ist die Bereitschaft, dem gerecht zu werden, jedoch gering. Eine Verlängerung der Wehrdienstzeit wird parteiübergreifend abgelehnt. Inoffizielle Erklärung: In einem Land wie Österreich, in dem es keine offene Auseinandersetzung mit Fragen der Verteidigung gibt, wäre das Verständnis dafür in der Bevölkerung wohl bescheiden bzw. der Unmut darüber erheblich.