Alles im Umbruch: Amira Ben Saouds Debütroman "Schweben"

Mit 180 Seiten ist der Roman "Schweben" kein ausgesprochenes Schwergewicht, und doch hat Amira Ben Saoud eine ganze Reihe von Themen in ihr erstes Buch gepackt. Dass die 1989 in Waidhofen/Thaya geborene Kulturjournalistin es schafft, all' diese Dinge in Schwebe zu halten, unterstreicht erfolgreich den literarischen Anspruch. Streckenweise würde man sich jedoch mehr Bodenhaftung wünschen, mehr Ausführung als Andeutung. Am Dienstag wird das Debüt im Wien Museum präsentiert.

von APA