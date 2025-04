Alice Cooper kündigt neues Album mit seiner ersten Band an

Rockmusiker Alice Cooper nimmt rund 50 Jahre nach der Auflösung seiner Band ein neues Album mit seinen alten Bandkollegen auf. Die Gruppe brachte 1973 unter dem Namen Alice Cooper noch die Platte "Muscle of Love" heraus - ein Jahr später war Schluss. Im Juli soll das neue Album "The Revenge of Alice Cooper" erscheinen, wie der 77-Jährige dem US-Branchenblatt "Billboard" verriet. "Ist das nicht lustig nach 50 Jahren? Plötzlich fügt sich alles zusammen."

von APA