Gewiss, Menschen können sich ändern, und es kann aus einem islamistischen Terroristen auch ein Fidel Castro unserer Tage werden – so nämlich präsentiert sich al-Jolani, der nun wieder unter seinem bürgerlichen Namen Ahmed al-Sharaa auftritt, inzwischen. Zuletzt vor ein paar Tagen in einem Interview mit CNN, das er gewissermaßen auf dem Weg von Idlib nach Damaskus gab, kurz nach der Einnahme von Hama: Von der olivgrünen Uniform bis zur Barttracht und zur Kappe: Ungefähr so trat Fidel Castro auf, als er 1959, sechs Jahre nach Beginn der Revolution, in Havanna einzog, um das Unrechtsregime des Diktators Batista zu beenden – und sein eigenes zu beginnen. Wer kommt wann und warum auf die Idee, ein weltgeschichtliches Ereignis zum Wunder zu machen und gewissermaßen in seinen eigenen Erklärungsrahmen zu stellen – framing nennt man das in politikwissenschaftlichen Fachkreisen –, und vor allem: Warum funktioniert das, und wie lange kann es gutgehen?

Dass es zumindest kurzfristig funktioniert, ist eines der zentralen gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit. Derjenige, dem es gelingt, ein Ereignis zuerst in den für ihn passsenden Rahmen zu stellen, hat gewonnen. Das war während der Corona-Zeit so, das galt und gilt für den Ukraine-Krieg, genauso ist es in allen Fragen, die den Klimawandel betreffen. Besonders gut funktioniert das, wenn skrupellose Strategen und naive Wohlmeinende gemeinsame Sache machen. Entscheidend ist dabei, dass es gelingt, bereits den leisesten Zweifel an der dominierenden Erzählung als klar erkennbares Zeichen einer extremen Gesinnung zu brandmarken.

Unter dieser Perspektive könnte der Fall des Assad-Regimes und die Machtübernahme durch die Islamisten ein erstes Beispiel für einen neuen Zugang sein: Spät, aber doch, hat sich in den meisten westlichen Medien eine differenzierte Erzählung der Ereignisse durchgesetzt. Möglicherweise erinnert man sich in der einen oder anderen Redaktion noch daran, dass man während des „arabischen Frühlings“ 2011, in dem auch der syrische Bürgerkrieg begonnen hat, mit der einhellig verbreiteten Illu-sion, dass sich die arabische Jugend von Nordwestafrika bis Damaskus in einer demokratischen Aufwallung gegen die Autokraten der Region stellt, katastrophal Schiffbruch erlitten hat. Ob die Medienwelt dauerhaft zurückfindet in die Zeiten vor der Herrschaft des Wunschdenkens, ist genauso ungewiss wie die Zukunft Syriens.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir: redaktion@news.at

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 50/2024 erschienen.