2nd Opinion: Warum Denken traurig macht

Stattdessen gab es aber Antworten, und zwar altbekannte. Ich zitiere: „Ohne Journalismus keine Demokratie. Und ohne Demokratie keine Freiheit. So beginnt das Manifest der Republik. Und deswegen ist die Republik 2018 angetreten: um als unabhängiges, kritisches Magazin ihre Rolle als Teil der vierten Gewalt ernst zu nehmen. Und so einen Beitrag zu leisten zu einer Demokratie, die diesen Namen verdient. Von Anfang an bedeutete das, dass wir überall dort besonders genau hinschauen, wo die Demokratie unter Druck kommt. Das war nie nötiger als jetzt, wo demokratische Normen weltweit bröckeln. Nicht nur in Ländern wie Ungarn oder der Türkei, die mit dem Schnellzug Richtung Autokratie unterwegs sind. Sondern auch in den USA.“ Es folgt ein grüner dicker Balken zum Anklicken, und in diesem dicken grünen Balken steht: „Das unterstütze ich“.

Klar, Marketingmails sind immer eine eigene Sache, aber wenn schon die Chefredaktorin eines Mediums, das sich für die letzte Bastion der globalen liberalen Demokratie hält, in die Tasten greift, möchte man doch erwarten, dass das Ergebnis ein bisschen substanzieller ausfällt als das Werbemail für eine Rindertalgcreme. Man könnte das auch für egal halten, aber es zeigt sich, glaube ich, in dieser Art des öffentlichen Denkens und Schreibens ein gesellschaftliches Grundproblem, nämlich: Es führt nirgendwohin, wenn sich diejenigen, die sich gegen simplifizierende, fundamentalistisch-populistische Strömungen zur Wehr setzen, das mit den gleichen Mitteln tun, die auch die Angreifer verwenden. Das fast primitiv zu nennende Moralgerede derer, die sich für die letzte Bastion der Demokratie gegen die anstürmenden „Horden“ von rechts halten (der Begriff „Horden“ kommt in diesem Kontext tatsächlich mit stark steigender Häufigkeit zum Einsatz), offenbart die gleiche gedankliche Schlichtheit wie das selbstmitleidige Gezeter der angeblich vom öffentlichen Diskurs ausgeschlossenen Herrenreiter.