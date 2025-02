Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, sagte einmal jemand (Wilde? Churchill? Babler?), und man muss sich doch ein bisschen wundern, mit welcher Wucht hier Geschichtsversessenheit und Geschichtsvergessenheit aneinander vorbeiprallen. Trump als Roosevelt? Echt jetzt? Die republikanische Abrissbirne der amerikanischen Bürokratie als Wiedergänger des demokratischen Verfechters der staatlichen Intervention? Aber auch die Idee, dass Wladimir Putin in den bevorstehenden Gesprächen in der Rolle Stalins agieren könnte, wo er doch eigentlich in den Augen des Westens Hitler und in der eigenen Wahrnehmung Peter der Große ist, erscheint mehr als gewagt.

Vor allem, wenn man bedenkt, dass gerade eine weitere Assoziation in Mode gekommen ist, nämlich die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz mit der Münchener Konferenz und dem gleichnamigen Abkommen aus dem Herbst 1938 zu vergleichen. Auch das geht gehörig schief: Im September 1938 einigten sich Hitler, der britische Premierminister Neville Chamberlain, der französische Ministerpräsident Édouard Daladier und der italienische Diktator Benito Mussolini de facto auf die Aufteilung der Tschechoslowakei, und zwar ohne Beteiligung des betroffenen Staates und dessen Schutzmacht, der Sowjetunion. Es war der Höhepunkt der britisch-französischen „Appeasement“-Politik, die Hitlers Ambitionen nicht in Schach hielt, sondern begünstigte. Was meint man also, wenn man München 1938 mit München 2025 vergleicht? Man kritisiert, dass die Amerikaner jetzt im „neuen Jalta“ vorhaben, was England und Frankreich 1938 in München taten, nämlich einem Aggressor so lange alles zu geben, was er will – bis er alles will.

Und das alles, während man die am kommenden Wochenende stattfindende deutsche Bundestagswahl mit der Wahl von 1932 vergleicht, bei der die NSDAP nur 33 Prozent der Stimmen erhalten hatte, die aber reichten, um Hitlers Machtergreifung im Frühjahr 1933 in die Wege zu leiten. Auch wenn vielleicht sogar das besonders geschichtsversessene Aktivistenkollektiv „Zentrum für Politische Schönheit“ in Berlin mit der Idee fremdelt, sich Alice Weidel als Adolf Hitler vorzustellen, wird angesichts des Erstarkens der AfD mit Anspielungen auf die „dunklen Zeiten“ nicht gespart. Das war auch in Österreich während der fünf Wochen so, in denen es so aussah, als würde das Land mit Herbert Kickl erstmals einen freiheitlichen Bundeskanzler bekommen.