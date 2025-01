Wolf Haas: „Schreiben? Das ist Zeitverschwendung“

Wie in einer Endlosschleife lässt Haas die Geschichten von Franz Escher und Elio Russo ständig nahtlos ineinander übergehen, ganz so, als wäre Eschers Bild das Programm für seinen Roman.

Per E-Mail war Haas bereit, einige Fragen zu beantworten. Da stellt er sofort klar: „Mein Ausgangspunkt war nicht eine ausgeprägte Faszination für diesen Künstler. Es war nur so, dass das lustige Bild mit den Händen, die sich ­gegenseitig zeichnen, gut zu der Form meiner Geschichte gepasst hat. Am Anfang stand eine sehr einfache Idee. Ich wollte, dass eine Romanfigur ein Buch liest, und dass man als Leser sozusagen dieser Romanfigur über die Schulter schauen und mitlesen kann. So wie wenn man in der Straßenbahn die Zeitung des Sitznachbarn mitliest. Ich war neugierig, wie ich da aus dem zweiten Buch wieder rauskomme.“

Betrachtet man das Konstrukt des Romans, erkennt man unmissverständlich den mathematischen Aufbau von M. C. Eschers Kunst wieder. Sieht sich Haas da in einer Linie mit dem kultischen Grafiker, der sich selbst eher als Mathematiker denn als Künstler sah? „Einen Bezug zur Mathematik zu behaupten, wäre Hochstapelei. Aber man kann vielleicht über meine Bücher sagen, dass der formalen Ebene ein gewisses Gewicht zukommt. Der Inhalt meiner Geschichten würde in einer anderen Form keinen Sinn ergeben.“

Und die Kunstwerke, die er im Roman vorkommen lässt? Franz Eschers Kopf wird einmal sogar mit dem abgeschlagenen des Johannes auf einem Gemälde von Gian Francesco de‘ Maineri verglichen. Immer wieder setzt Franz Escher auch Puzzles von Breughel, etwa den „Turmbau zu Babel“, oder von Bildern Caravaggios zusammen. Die Kunstwerke, räumt Haas ein, kämen doch bei ihm nur als Puzzles vor, und daran fasziniere ihn „der verkitschte oder einfach verhunzte Zugang zu etwas scheinbar Wertvollem. Wie Mozartsonaten in Austrian-Flugzeugen. Also dieser Irrtum, zu glauben, dass man etwas verkleinern und verniedlichen kann, und es ist ­immer noch dasselbe.“